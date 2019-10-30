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Эксперт опровергла данные о пользе мороженого при простуде

По мнению врача-оториноларинголога, мороженое больше используется в качестве закаливающего средства

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Мороженое не облегчает боль в горле, поэтому не стоит употреблять его во время простуды. Такое мнение в беседы с ТАСС высказала врач-оториноларинголог, главный научный сотрудник ФГБУ "Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России", эксперт Лиги здоровья нации Галина Тарасова.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, что мороженое можно есть при больном горле и кашле, поскольку прохлада помогает облегчить боль и не усиливает воспаление.

"Сейчас такая тенденция, что мороженое в качестве закаливающего средства больше используется, но в период болезни я бы не рискнула его рекомендовать, хотя за рубежом это дело практикуют, а вот как закаливающую процедуру у детей, начиная с воды из холодильника, затем растаявшего мороженого и потом кусочки льда рассасывать, - это такой метод локального закаливания. Боль в горле мороженое особо не облегчает, я бы не рекомендовала", - сказала эксперт.

Тарасова также отметила, что витамины помогают в случае нехватки микроэлементов в организме, они тонизируют организм и улучшают метаболические процессы. Кроме того, по ее мнению, отвар ромашки, который эксперты Роскачества ранее рекомендовали пить вместо обычного чая, не стоит использовать как "панацею" от вирусных заболеваний. "Ромашка - это противовоспалительный препарат, успокаивающий, снимающий газообразование в желудочно-кишечном тракте, немножечко смягчающее воспалительный процесс, вот и все, что от ромашки нужно ждать", - считает она.

В качестве профилактики от вирусных заболеваний эксперт приводит закаливание организма, которое нужно начинать летом в благоприятную погоду, а также здоровый рацион, состоящий из фруктов, овощей и полезных продуктов. Помимо этого, необходимо регулярно проветривать помещение и поддерживать в нем уровень влажности не менее 40%, особенно зимой. Это предотвратит высыхание слизистой оболочки носа и увеличит стойкость к бактериям. 

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