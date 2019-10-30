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Депутаты на Кубани приняли решение о создании в Сочи поселка Сириус

Ранее за создание в Имеретинской низменности нового поселка городского типа Сириус высказались более 5 тыс. жителей Сочи

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в среду единогласно поддержали инициативу главы региона Вениамина Кондратьева о создании в составе Сочи отдельной административно-территориальной единицы "поселок городского типа Сириус". Об этом сообщает пресс-служба краевого заксобрания.

Во время голосования, которое провели в Сочи с 8 по 13 октября, за создание в Имеретинской низменности нового пгт Сириус высказались более 5 тыс. жителей города. Соответствующую инициативу губернатор Краснодарского края внес на рассмотрение депутатов.

"В ходе 27-й сессии ЗСК кубанские парламентарии рассмотрели вопрос о создании на территории Адлерского района города Сочи, в Имеретинской низменности, поселка городского типа и присвоении ему наименования "Сириус". Решение по этому вопросу принято единогласно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что процесс создания будет реализован в соответствии с федеральным и краевым законодательством, соответствующие материалы в ближайшее время направят в Росреестр для регистрации. "Имеретинская низменность не должна находиться в тени у Сочи. Необходимо создать условия для ее развития, тогда она станет деловым, экономическим, культурным и научным центром мирового уровня", - приводит пресс-служба краевого заксобрания слова Кондратьева.

Ранее сообщалось, что существующая в районе, где появится поселок, социальная инфраструктура была построена к Олимпиаде, ее развитие послужило толчком к созданию благоприятных условий для предпринимательства и роста населения. Уже сейчас территория Олимпийского парка, где сосредоточены такие объекты, как стадион "Фишт", трасса "Формулы-1", центр для одаренных детей "Сириус", является местом традиционного проведения масштабных мероприятий всероссийского и международного уровня.

Теги
РоссияКраснодарский край
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