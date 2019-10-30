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Сотрудники посольства РФ в Эстонии навестили ожидающего отправки в Россию медведя Прошу

Дипломаты лично убедились в том, что Проша находится в полном здравии и ни в чем не нуждается

ТАЛЛИН, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники российского посольства в Эстонии навестили во вторник в Таллинском зоопарке трехлетнего бурого медведя Прошу, находящегося там "в ожидании" возвращения в Россию. Россияне лично убедились в том, что Проша находится в полном здравии и ни в чем не нуждается, о чем дипломаты по завершении своего "визита" сообщили на официальном сайте диппредставительства РФ в Эстонии.

"Убедились, что к нему там относятся с должной заботой. Надеемся, что он вернется на родину в самое ближайшее время", - говорится в этом уведомлении.

В августе в Эстонии был пойман один из двух молодых медведей, пересекших в конце июня из Псковской области российско-эстонскую границу. Животные были замечены в населенных пунктах в уезде Валгамаа. После появления первых сообщений об этом российские экологи обратились с письмом к министру окружающей среды Эстонии Рене Кокку с просьбой об оказании защиты медведям, содержавшимся ранее на биологической станции "Чистый лес" в Торопце, где они проходили реабилитацию для последующего возвращения в природу - медвежата в раннем возрасте потеряли родителей и нуждались в попечении людей.

Второй медведь - сестра Проши, Поля, пока находится в "бегах", но о ней уже давно не поступало никаких сведений. "Если она объявится, мы ее поймаем, - заявил ранее заведующий бюро охотничьего дела департамента окружающей среды Эстонии Аймар Ракко. - Можно предположить, что она ушла куда-то далеко или с ней что-то случилось".

По словам представителя Таллинского зоопарка Тыниса Тасане, Проша уже привык к новому месту и не обращает внимания на людей, приходящих на него посмотреть. "Этот медведь легко приспосабливается, ничего не боится, гуляет в клетке и иногда проверяет ее прутья, замки - вдруг какой-то из них открыт. Он очень активный", - рассказал Тасане порталу ERR.

В Таллинском зоопарке, как сообщается, уже давно не содержали бурых медведей - больших клеток для этих животных там нет, поэтому допускается лишь временное их нахождение в этом зоосаде. Проша ожидает там завершения оформления всех формальностей для законного возвращения на родину. Директор Таллинского зоопарка Тийт Маран полагает, что по возвращении Проши в Россию тот около месяца пробудет в карантине, а затем будет выпущен на волю. Произойдет это, как предположил директор, в лесах Марий Эл. Затянувшееся пребывание медведя в зоопарке Маран объяснил бюрократическими сложностями, поскольку и в республику, и в зоопарк Проша прибыл "без документов".

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