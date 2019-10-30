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Роскомнадзор проверит законность проведения дактилоскопии в университете "Синергия"

В ведомстве предупредили, что, если факты нарушений подтвердятся, будет составлен протокол об административном правонарушении

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от университета "Синергия" предоставить информацию о порядке проведения тестирований с использованием дактилоскопии. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Проект Genetic test, ранее реализовавший биометрическое тестирование, в том числе с использованием дактилоскопических данных, находился в зоне постоянного контроля Роскомнадзора. Некоторое время назад Роскомнадзором выявлены случаи реализации проекта на территории 44 субъектов РФ в деятельности 164 операторов, и по итогам принятых мер их деятельность в части биометрических данных была прекращена, - сообщили в пресс-службе. - Роскомнадзор направил запрос в университет "Синергия" с требованием предоставить подробную информацию о порядке проведения тестирования с использованием дактилоскопии. Также фактура, указанная в СМИ, будет проверена по другим каналам".

В ведомстве предупредили, что, если факты нарушений подтвердятся, будет составлен протокол об административном правонарушении, а соответствующие материалы переданы в суд для принятия решения о штрафе.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. В университете и одной из школ утверждают, что данные не сохраняются, а тестирование проводится в рамках профориентационного теста. Собеседники издания ссылаются на дерматоглифику - учение, определяющее характер и судьбу по узорам на пальцах. При этом комиссия РАН по борьбе с лженаукой еще в 2016 году вынесла заключение, согласно которому дерматоглифическое тестирование не имеет под собой научного обоснования.

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