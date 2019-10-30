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На проекты реставрации исторических зданий Петербурга потратят 185 млн рублей

Эти деньги позволят подготовить документацию на 65 многоквартирных домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют в 2020 году выделить 185 млн рублей на проекты реставрации фасадов 65 исторических зданий, которые являются объектами культурного наследия. Об этом в среду сообщил вице-губернатора города Николай Бондаренко.

"Перечень из 255 домов - объектов культурного наследия составлен. На 2020 год выделяется 185 млн рублей [на подготовку] проектной документации на 65 домов многоквартирных, фасады которых относятся к третьей и четвертой категории сложности", - сказал Бондаренко на слушаниях по проекту бюджета города на 2020-2022 годы в Заксобрании Петербурга.

По его словам, с 2021 года ежегодно будет выделяться 2 млрд рублей для ремонта этих многоквартирных домов.

В августе председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров сообщал, что власти планируют к 2024-2025 годам провести инвентаризацию около 16 тыс. зданий исторической застройки.

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