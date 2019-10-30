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Путин 31 октября обсудит развитие здравоохранения на президиуме Госсовета в Светлогорске

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент также посетит Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 31 октября обсудит в Калининградской области вопросы развития здравоохранения и посетит Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В Светлогорске Путин проведет расширенное заседание президиума Государственного совета "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении. - Там же состоится встреча президента с представителями общественности".

В этот же день в Калининграде глава государства осмотрит Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и корвет "Гремящий", спущенный на воду в 2017 году и завершающий заводские ходовые испытания.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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