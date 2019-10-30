Власти Петербурга заявили о необходимости повысить стоимость проезда в транспорте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что необходимо повысить стоимость проезда на городском общественном транспорте.

В начале октября председатель городского комитета по финансам Алексей Корабельников, представляя проект бюджета, говорил, что как минимум стоимость разового проезда в общественном транспорте должна существенно подорожать - на 5 рублей или выше.

"Сегодня на 56% происходит дотирование [метрополитена] из бюджета, в городском электротранспорте коэффициент покрытия составляет 40%, а автобусах - 45%. Разница транспортным предприятиям покрывает петербургский бюджет. (…) Хочу подчеркнуть, бюджетная компенсация за проезд растет почти в два раза быстрее, чем расходы города в целом. Повышение тарифов на транспорт необходимо, с точными цифрами определимся ко второму чтению", - сказал Беглов в среду на слушаниях по проекту городского бюджета на будущий год в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Беглов добавил, что в 2020 году размер указанных компенсаций составит 46 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2019 году. "Важно, чтобы наиболее существенный рост пришелся на разовый тариф - у нас огромное количество туристов, приезжих, и мы, практически их приезд дотируем из бюджета города. Он и в меньшей степени затрагивает интересы петербуржцев, поскольку большинство горожан покупают проездные билеты длительного пользования", - считает глава города. По его словам, конкретные цифры повышения будут еще обсуждаться.

При этом, по словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Эдуарда Батанова, повышение тарифа на 5 рублей не обеспечивает выход разового тарифа на уровень выше себестоимости. "Варианты будем обсуждать, но в любом случае - это или повышение тарифа, или повышение субсидий", - отметил он.

Последний раз стоимость проезда в Санкт-Петербурге повышалась в 2017 году, и сейчас она составляет 45 рублей в метро и 40 рублей в автобусе, троллейбусе и трамвае.