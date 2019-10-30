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Ректор Высшей школы экономики отметил спад интереса абитуриентов к платному образованию

В качестве возможной причины Ярослав Кузьминов назвал сокращение общего числа выпускников полной средней школы и существенное увеличение числа выпускников девятых классов, уходящих в систему среднего профессионального образования

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Высшее образование в России стало доступнее по сравнению с прошлым годом, интерес абитуриентов к платным программам снизился. Об этом заявил в среду ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов на пресс-конференции в ТАСС, которая посвящена результатам мониторинга качества приема на бюджетные и платные места российских вузов в 2019 году.

"Еще один важный рубеж достигнут - это изменение динамики бюджетного и платного приема. У нас долгие годы, не очень быстро, но все-таки устойчиво рос по своей доле платный прием. 2019 год эту тенденцию остановил. Если в прошлом году у нас было 39% платного приема по наблюдаемой группе, то в этом он фактически на 1% меньше, - это очень много в масштабах страны, и показывает, что доступность высшего образования для людей, которым сложно платить, становится немножко выше", - сказал Кузьминов.

Согласно данным мониторинга, в качестве гипотезы выдвигается предположение, что основной причиной снижения масштабов платного приема на очные программы является сокращение общего числа выпускников полной средней школы и существенное увеличение числа выпускников девятых классов, уходящих в систему среднего профессионального образования.

ВШЭ и "Яндекс" при поддержке Минобрнауки России и Рособрнадзора проводят мониторинг качества приема в вузы ежегодно, начиная с 2010 года. В нем анализируются показатели не только качества знаний зачисленных на первый курс абитуриентов, но и репутации самих университетов. Мониторинг традиционно является ключевым ориентиром при выборе абитуриентами вуза и образовательной программы.

Качество приема оценивается по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на первый курс по итогам единого государственного экзамена. Результаты победителей и призеров олимпиад школьников, которых вузы зачислили без вступительных испытаний, засчитываются как сто баллов.

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