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Участок региональный трассы отремонтировали на Ставрополье за 77 млн рублей

Дорожники отремонтировали более 5 км дорожного полотна

ПЯТИГОРСК, 30 октября. /ТАСС/. Дорожные работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" завершены на участке региональной трассы от Ставрополя до Минвод, сообщила в среду пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Новое дорожное полотно, свежая и яркая разметка, обновленные дорожные знаки и барьерное ограждение появились на участке региональной трассы Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды. Отремонтировано более 5 км дорожного полотна", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на проведение ремонта было направлено более 77 млн рублей.

"В рамках нацпроекта на 38 объектах на территории Ставрополья уже практически завершены дорожные работы. На муниципальных дорогах ремонт уже полностью завершен, а на региональных близится к завершению. Помимо этого, сейчас ведется работа по контрактации объектов на 2020 год", - отмечается в пресс-релизе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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