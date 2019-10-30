Татарстан предложил странам Европы обмен опытом в стратегическом планировании

КАЗАНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге предложил представителям европейских стран обмениваться опытом в стратегическом планировании. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального парламента.

Стратегия социально-экономического развития Татарстана до 2030 года, принятая в 2015 году, признана на федеральном уровне одной из лучших региональных практик, пояснил Мухаметшин. По его словам, республика стала одним из первых регионов РФ, где был применен программный подход в стратегическом планировании. Он отметил важность вовлечения жителей в разработку и принятие решений.

"Глава парламента республики считает, что накопленные в Татарстане практики возможно тиражировать на отдельных территориях государств Европы. В связи с этим Фарид Мухаметшин пригласил европейских коллег в Татарстан для обмена опытом", - говорится в сообщении.

Ежегодно Госсовет республики заслушивает отчет о деятельности органов исполнительной власти, в том числе на соответствие основным разделам стратегии. С учетом документа рассматривается и республиканский бюджет.

"Одним из важных условий реализации стратегии-2030 является международный контекст. Татарстан решает эти задачи через расширение торгово-экономического, межпарламентского, культурно-гуманитарного сотрудничества. Достижение стратегической цели - высокой конкурентоспособности - требует от нас укрепления отношений с развитыми экономиками, прежде всего европейскими", - цитирует Мухаметшина пресс-служба.

Заседание Палаты регионов прошло в Страсбурге в рамках 37-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.