Автоинспекторы проверят законность пассажирских перевозок на территории Кировской области

КИРОВ, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления ГИБДД по Кировской области начали операцию "Автобус", в рамках которой проверят законность пассажирских перевозок в регионе, сообщили в среду журналистам в пресс-службе УГИБДД УМВД по региону.

"В Кировской области начались профилактические мероприятия "Автобус". В период с 30 октября по 22 ноября совместно с заинтересованными службами и ведомствами полицейские проверят соблюдение правил перевозки пассажиров автобусами и легковыми такси, в том числе законность их деятельности. Сотрудники ГИБДД будут использовать такую форму работы как "скрытый контроль" с привлечением общественности в качестве тайных пассажиров, а также "сплошные проверки" водителей с заинтересованными ведомствами", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, 26 октября в Нолинском районе водитель микроавтобуса Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114, в результате происшествия четыре человека погибли, девять пострадали. В ведомстве сообщали, что автобус следовал по маршруту Киров - Вятские Поляны. Как пояснили ТАСС в областном министерстве транспорта, водитель не имел разрешения на пассажирские перевозки на этом транспортном средстве. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

По данным ведомства, с начала года на дорогах региона уже выявлено 179 нарушений лицензионных требований при перевозке пассажиров автотранспортом, возбуждено 139 административных дел в отношении водителей легковых такси, аннулирована регистрация 6 автобусов.