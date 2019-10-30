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Университет "Синергия" опроверг информацию о сборе отпечатков пальцев у детей

Ректор университета "Синергия" Артем Васильев заявил, что университет не сотрудничает с компанией Genetic-test и не занимается определением наклонностей обучающихся по линиям пальца

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ректор университета "Синергия" Артем Васильев опроверг информацию о проведении дактилоскопии у учащихся подмосковных школ, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. В университете и одной из школ утверждают, что данные не сохраняются, а тестирование проводится в рамках профориентационного теста.

"Университет "Синергия" не сотрудничает с компанией Genetic-test и не занимается определением наклонностей обучающихся по линиям пальца", - цитирует ректора пресс-служба.

Собеседники "Коммерсанта" ссылаются на дерматоглифику - учение, определяющее характер и судьбу по узорам на пальцах. При этом комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой еще в 2016 году вынесла заключение, согласно которому дерматоглифическое тестирование не имеет под собой научного обоснования.

Васильев в свою очередь поддержал позицию РАН. По его мнению, заявление о том, "что у одного из тестируемых небывалые ораторские способности, и ему больше всего подходит должность президента страны, является частным мнением отдельно взятого хироманта и научно не обосновано".

Ранее ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство направило запрос в университет "Синергия" с требованием предоставить подробную информацию о порядке проведения тестирования с использованием дактилоскопии.

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