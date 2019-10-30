Власти Хайнаня предлагают специальные туристические маршруты в зимний период

ХАЙКОУ /Китай/, 30 октября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань разработали 10 специальных маршрутов по местным достопримечательностям, чтобы повысить привлекательность острова для туристов в зимний период. Презентация маршрутов состоялась в Шанхае, сообщает местный информационный ресурс Shine.

Маршруты составлены таким образом, чтобы как китайские, так и иностранные туристы получили возможность посетить тропические леса острова, отведать хайнаньские деликатесы, побывать на горячих источниках, а также узнать больше об истории и культуре Хайнаня, рассказали в провинциальном Управлении по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта.

Один из маршрутов предусматривает посещение лесного парка "Тропический рай" в заливе Ялунвань, Хайнаньского тропического парка диких животных, Ботанического парка, Пограничного острова, а также каньонов знаменитых гор Учжишань. Еще один маршрут, к примеру, позволит туристам лучше узнать местную культуру. Речь идет о посещении старой улицы Цилоу в городе Хайкоу, космодрома в Вэньчане, а также Академии Дунпо (Дунпо - псевдоним китайского поэта Су Ши) в Даньчжоу. Отдельный маршрут разработан и для молодоженов, которым предлагается провести медовый месяц в самых живописных уголках провинции.

Для того, чтобы повысить привлекательность острова и стимулировать рост турпотока, местные власти составили список из 18 достопримечательностей, билеты на которые можно будет приобрести за половину их обычной стоимости в ноябре и декабре.

К 2025 году власти Хайнаня поставили задачу по превращению провинции в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.