Пострадавшим от паводка в Приамурье выдадут более 600 сертификатов на жилье до конца года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 октября. /ТАСС/. Власти Амурской области планируют до конца 2019 года выдать пострадавшим от паводка жителям региона 128 сертификатов на покупку жилья взамен утраченного и 474 - на капитальный ремонт. Об этом сообщила в среду журналистам министр социальной защиты населения региона Наталья Киселева.

С 25 июля в Приамурье из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации. 16 октября вопросы ликвидации последствий паводка поднимались на совещании, которое провел президент России Владимир Путин, в нем в режиме видеоконференции принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов. Через несколько дней правительство РФ распределило средства для регионов Дальнего Востока на соцподдержку пострадавших граждан. Приамурье получило 512,5 млн рублей на обеспечение граждан жильем взамен утраченного, а также на капитальный ремонт жилых помещений.

"У нас есть предварительные цифры, к которым мы стремимся: 128 утраченных жилых помещений, 474 - нуждаются в капремонте. Задача - выдать гражданам средства до конца года. Сертификаты на покупку жилья и на ремонт", - сказала Киселева.

Специалисты министерства соцзащиты Амурской области посетили пункт длительного пребывания (ПДП) в районе Моховой Пади Благовещенска, чтобы разъяснить лишившимся жилья людям порядок получения выплат. По словам Киселевой, ведомству необходимо оперативно собрать пакеты документов у людей, так как наступают холода и необходимо успеть решить жилищный вопрос.

"Сегодня специалисты соцзащиты работают на пункте длительного пребывания. Основная наша цель - разъяснить гражданам порядок и условия предоставления социальной выплаты за утраченное жилое помещение, а также поврежденные жилые помещения, которые в последующем должны быть отремонтированы. Соответствующие правила подписаны на уровне федерации, принят порядок предоставления выплат. Мы разъясним, кто имеет право, на какой объем средств человек может рассчитывать, в какой период должен распорядиться этими средствами", - подчеркнула Киселева.

Она отметила, что деньги по сертификату сначала будут перечислены на спецсчет в банке, а затем - продавцу жилья на основании договора купли-продажи.

В ожидании дома

На сегодня в пункте длительного пребывания в Моховой Пади остаются 13 человек, в том числе пять детей. Елена Белоносова с мужем и двумя детьми живет в ПДП уже третий месяц. Условиями довольна - в комнате тепло и уютно. Власти помогли ей устроиться на работу здесь же, в пункте длительного пребывания, дочка ходит в садик, сын - в школу и спортивную секцию. Муж устроился грузчиком на базу. Семья приехала из Богословки Мазановского района, который сильно пострадал от паводка. По словам Белоносовой, дома в селе были подтоплены практически по самую крышу. Эвакуировались экстренно, практически ничего с собой не успели забрать, почти все вещи оказались под водой.

"Ездили на обследование дома нашего, я ахнула - такое ощущение, что уже лет 15 нежилой. Одна вода такое сотворила - и подполье замыла, и печка пошла заваливаться, и крыльцо в стороне, и огород - даже травы не было, все голо. Дом признан аварийным, непригодным для проживания, под снос. Мы деревню вообще не узнали, как будто не наше село", - рассказала она.

В родном селе Белоносова прожила более 30 лет, из них пять - в доме, которого теперь лишилась. Приобрести дом по сертификату семья надеется в сельской местности, но рядом с Благовещенском, потому что здесь есть перспектива для учебы детей.

Ее подруга Ирина Ярощук приехала в ПДП 26 августа и также ожидает получения сертификата на жилье. Условия проживания в пункте она называет хорошими. Власти предоставили ей работу в школе-интернате ночным воспитателем. Остаться Ярощук хотела бы в Благовещенске, куда намерена забрать из деревни отца. "Надеемся, что к Новому году получим сертификат", - отметила она.