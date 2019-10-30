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Директор школы в Подмосковье просит проверить факт сбора отпечатков пальцев у детей

По словам директора, гимназия сотрудничала с "Синергией" по договору, который не предусматривал профориентационных занятий с помощью программы Genetic-test

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Директор школы в Красногорске, где представители университета "Синергия" якобы проводили сбор отпечатков пальцев у детей с помощью программы Genetic-test в рамках образовательного проекта, обратился в полицию с просьбой о проверке. Школа сотрудничала с вузом в рамках договора, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации Красногорска.

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что сотрудники "Синергии" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. Собеседники издания ссылаются на дерматоглифику - учение, определяющее характер и судьбу по узорам на пальцах. Ректор университета Артем Васильев опроверг информацию о проведении дактилоскопии у школьников и сотрудничество с компанией Genetic-test, отметив, что вуз "не занимается определением наклонностей обучающихся по линиям пальца". Роскомнадзор запросил у вуза данные о тестировании с использованием дактилоскопии.

"По факту инцидента в гимназии № 2 проводится служебная проверка. Директором гимназии сделан запрос в полицию с просьбой проверить законность действий сотрудников университета "Синергия", - сказал собеседник агентства, отметив, что это единственный случай, у других образовательных учреждений муниципалитета договоров с "Синергией" нет.

Он пояснил, что гимназия сотрудничала с "Синергией" по договору, который не предусматривал профориентационных занятий среди школьников с помощью программы Genetic-test. "Возможность проведения специфических процедур, включающих манипуляции с отпечатками пальцев, с педагогами и руководством гимназии заранее не обговаривалась и не обсуждалась. О применении программы Genetic-test стало известно в момент проведения занятия, после чего ноутбук оператора был проверен на наличие в нем сохраненных данных: номера мобильных телефонов и персональной почты не были сохранены", - добавили в администрации Красногорска.

Как сообщалось ранее, комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой еще в 2016 году вынесла заключение, согласно которому дерматоглифическое тестирование, на которое ссылаются собеседники "Коммерсанта", не имеет под собой научного обоснования. Ректор "Синергии" в свою очередь поддержал позицию РАН. По его мнению, заявление о том, "что у одного из тестируемых небывалые ораторские способности, и ему больше всего подходит должность президента страны, является частным мнением отдельно взятого хироманта и научно не обосновано".

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