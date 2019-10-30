Молодежный форум "Межкультурный диалог" пройдет на курорте Архыз 6-8 ноября

30 октября. /ТАСС/. Межрегиональный молодежный форум "Межкультурный диалог" пройдет с 6 по 8 ноября на курорте "Архыз" Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), форум соберет порядка 100 участников из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"С 6 по 8 ноября 2019 года в поселке Архыз Карачаево-Черкесской Республики пройдет Межрегиональный молодежный научно-практический форум "Межкультурный диалог", который соберет порядка 100 участников из субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа", - говорится в сообщении.

В рамках форума пройдут мастер-классы, будут подготовлены модерационные площадки, дискуссии на тему гармонизации межконфессиональных и межэтнических отношений, круглый стол на тему "Межнациональное согласие в поликультурном регионе".

В программу форума включены спортивные состязания, молодежные игры "Интеллектуальная высота" и концерт. Завершающим этапом форума станет защита участниками своих проектов, подготовленных за время форума, а затем награждение победителей.

Форум "Межкультурный диалог" организован Министерством Карачаево-Черкесии по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати при поддержке Северо-Кавказского института РАНХиГС.