Живущие на деревьях дикобразы впервые появились в новосибирском зоопарке

"Таких дикобразов у нас еще не было! Эти животные живут в тропических лесах Южной Америки. Большую часть своей жизни они проводят на деревьях. Крепко держаться за стволы и ветви им помогает длинный хвост", - говорится в сообщении.

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило получил из Москвы пару цепкохвостых дикобразов, которые живут на деревьях, сообщается на сайте зоопарка.

Этих дикобразов отличает от других большой округлый нос. Животных разместили в павильоне "Тропический мир".

"У наших посетителей есть возможность сравнить двух представителей одного семейства. Мы поместили в их вольерах стволы деревьев с большим количеством веток. Они любят забираться повыше и оттуда наблюдать за тем, что происходит вокруг", - приводятся в сообщении слова заведующей отделом тропических животных Юлии Коноваловой.

Новосибирский зоосад занимает площадь 65 гектаров леса, в нем в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 770 видов животных. Свыше 350 из них занесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоологического парка участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.