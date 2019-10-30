Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд ввел процедуру банкротства застройщика "Норманн ЛО" из Ленинградской области

Компания строила в регионе несколько жилых комплексов, в том числе планировала реализовать крупный проект "Десяткино 2.0" в городе Мурино, однако сроки строительства были сорваны, и дольщики не получили свои квартиры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд в Санкт-Петербурге ввел процедуру банкротства в отношении "Норманн ЛО", сорвавшей сроки строительства нескольких жилых комплексов в Ленинградской области дочерней структуры компании "Норманн", гендиректор которой находится в СИЗО по делу об обмане дольщиков. Об этом ТАСС сообщили в региональном Госстройнадзоре.

"Сегодня утром было заседание, введена процедура банкротства", - сказала представитель ведомства.

Согласно материалам арбитражных судов в Санкт-Санкт-Петербурге, ранее "Норманн ЛО" уже пытались признать банкротом, однако первая инстанция отказалась ввести процедуру наблюдения, затем апелляционный суд отменил это решение и начал процедуру банкротства девелопера, после чего кассационная инстанция вновь перекатила ее.

В региональном Госстройнадзоре пояснили ТАСС, что, вынося новое решение о введении процедуры банкротства, суд принял во внимание факт того, что бенефициар головной компании находится в СИЗО. Там также отметили, что "объекты компании не строятся и банкротство - это путь, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки".

Компания строила в Ленинградской области ряд жилых комплексов, в том числе намеревалась реализовать крупный проект "Десяткино 2.0" в городе Мурино, однако сроки строительства были сорваны, сотни дольщиков не получили свои квартиры.

В начале этого года гендиректор "Норманна" Владимир Смирнов был задержан правоохранительными органами, однако затем его отпустили. Летом этого года Смирнова вновь задержали, по решению суда он заключен в СИЗО. По версии следствия, Смирнов нашел участников долевого строительства, введя их в заблуждение относительно целей использования привлекаемых средств, заключил с ними договоры на общую сумму почти в 1,5 млрд рублей, из которых на строительство было затрачено только 80 млн рублей. Ранее в отношении других дочерних структур "Норманна" - "Инвестиционно-строительной группы "Норманн" и "Норманн-Центр" - также ввели процедуры банкротства.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
На Северном Кавказе вспомнили жертв политических репрессий
На Ставрополье установили стену памяти с портретами репрессированных, а в Кабардино-Балкарии установили монумент
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС