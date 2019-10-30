Суд ввел процедуру банкротства застройщика "Норманн ЛО" из Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд в Санкт-Петербурге ввел процедуру банкротства в отношении "Норманн ЛО", сорвавшей сроки строительства нескольких жилых комплексов в Ленинградской области дочерней структуры компании "Норманн", гендиректор которой находится в СИЗО по делу об обмане дольщиков. Об этом ТАСС сообщили в региональном Госстройнадзоре.

"Сегодня утром было заседание, введена процедура банкротства", - сказала представитель ведомства.

Согласно материалам арбитражных судов в Санкт-Санкт-Петербурге, ранее "Норманн ЛО" уже пытались признать банкротом, однако первая инстанция отказалась ввести процедуру наблюдения, затем апелляционный суд отменил это решение и начал процедуру банкротства девелопера, после чего кассационная инстанция вновь перекатила ее.

В региональном Госстройнадзоре пояснили ТАСС, что, вынося новое решение о введении процедуры банкротства, суд принял во внимание факт того, что бенефициар головной компании находится в СИЗО. Там также отметили, что "объекты компании не строятся и банкротство - это путь, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки".

Компания строила в Ленинградской области ряд жилых комплексов, в том числе намеревалась реализовать крупный проект "Десяткино 2.0" в городе Мурино, однако сроки строительства были сорваны, сотни дольщиков не получили свои квартиры.

В начале этого года гендиректор "Норманна" Владимир Смирнов был задержан правоохранительными органами, однако затем его отпустили. Летом этого года Смирнова вновь задержали, по решению суда он заключен в СИЗО. По версии следствия, Смирнов нашел участников долевого строительства, введя их в заблуждение относительно целей использования привлекаемых средств, заключил с ними договоры на общую сумму почти в 1,5 млрд рублей, из которых на строительство было затрачено только 80 млн рублей. Ранее в отношении других дочерних структур "Норманна" - "Инвестиционно-строительной группы "Норманн" и "Норманн-Центр" - также ввели процедуры банкротства.