Украина с 2017 года запретила ввоз более 1 млн книг из России

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Украина с 2017 года запретила ввоз в страну более одного миллиона экземпляров изданий из России. Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственного комитета телевидения и радиовещания со ссылкой на информацию первого замглавы ведомства Богдана Червака.

"На основании негативных выводов экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, предоставлено 212 отказов в выдаче разрешений на ввоз более одного миллиона экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании одного выданного ранее разрешения", - говорится в сообщении.

По данным Червака, еще 3580 отказов выданы заявителям, так как были выявлены недостоверные сведения или предоставлены не все документы для получения разрешений.

В то же время, добавил он, предоставлено 27100 разрешений на ввоз издательской продукции с территории РФ или неподконтрольной территории Украины.