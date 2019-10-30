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В Гродно нашли печать XII века, которая могла принадлежать Владимиру Мономаху

Артефакт в конце октября обнаружил минский археолог Иван Спирин

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Древнюю печать XII века нашли во время раскопок на территории Нового замка в Гродно, она, с большой вероятностью, могла принадлежать князю Владимиру Мономаху (1053 - 1125). Об этом рассказал портал "Новости Гродно".

Артефакт в конце октября обнаружил минский археолог Иван Спирин. Вислую печать, отмечают специалисты Гродненского государственного историко-археологического музея, смело можно отнести к первым годам существования Гродно. "Такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например, письмам. На одной стороне печати изображен Василий Кесарийский (небесный покровитель Мономаха), а с другой стороны размещена благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи", - рассказали в музее.

С печатью еще будут работать специалисты, но они уже предположили, что находка принадлежит князю Владимиру Мономаху, отцу гродненской княжны Агафьи.

В 1116 году великий князь киевский Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволода Давидовича, которого в 1127 году в первом летописном упоминании о Гродно называют гродненским князем. Найденная печать относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха, после 1113 года.

Это не первые необычные находки на территории замков в Гродно. Несколько лет идет реконструкция Старого замка, за годы раскопок на его территории  найдено свыше 3 тыс. артефактов. Среди них не только предметы быта (гвозди, наконечники стрел, пуговицы), но и драгоценные украшения, средневековые шахматные фигуры, фрагмент игровой доски, обнаружены здания, мостовая XII-XIV веков.

Владимир Мономах - выдающийся государственный деятель, одна из известнейших царственных особ в истории Руси. Его отец - великий князь киевский Всеволод. При жизни отца Владимир княжил в Смоленске и Чернигове. Власть имел большую и фактически считался соправителем родителя. "Мономах" - прозвище, которое он получил благодаря тому, что мать Владимира была дочерью византийского императора Константина IX Мономаха (1000-1055). Владимир Мономах стремился к единению Древней Руси, и для этого старался в первую очередь покончить с княжескими междоусобицами внутри страны.

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