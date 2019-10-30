Опрос: порядка 57% российских школьников сталкивались с проявлением агрессии в школе

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Порядка 57% учеников в России сталкивались с проявлением агрессии в школе, при этом 32% опрошенных жалуются в первую очередь на психологическую агрессию со стороны сверстников, 27% - на толчки, побои, порчу имущества. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании "Михайлов и Партнеры. Аналитика", которые были представлены в среду на пресс-конференции в ТАСС.

"Две трети опрошенных считают, что в их школах царит дружелюбная атмосфера, при этом более половины отметили, что сталкивались с проявлениями агрессии", - говорится в материалах. Так, дружелюбной атмосферу в школе назвали 66% опрошенных, 57% сообщили, что сталкивались с проявлением агрессии. Порядка 32% школьников пожаловались на троллинг, угрозы, насмешки со стороны сверстников, 27% - на толчки и побои, 21% опрошенных пожаловался на агрессию в интернете.

Согласно данным опроса, чаще всего травля сверстников происходит из-за одежды и прически (35%), физических данных (30%), национальности (23%). Чаще всего ученики, ставшие свидетелями агрессии сверстников, стараются разнять дерущихся (48%), снимают видео на телефон (11%), смотрят и обсуждают (18%), не обращают внимание (14%).

Сексуальные отношения

Кроме того, в исследовании отмечается, что 75% опрошенных считают допустимыми сексуальные отношения до заключения брака. При этом 66% отметили, что знакомые их сверстники уже живут половой жизнью, 48% считают, что с 16 лет допустимо начинать заниматься сексом.

Также социологи узнали отношение школьников к ЛГБТ-сообществу. Так, 68% сообщили, что относятся к нему спокойно, без особых эмоций; 63% - слышали о сообществе, 17% - с раздражением. На вопрос о том, надо ли предоставить ЛГБТ-сообществу больше прав, 44% опрошенных ответили, что ситуацию следует оставить без изменений, 27% выразили мнение, что надо предоставить больше прав, 18% - урезать возможности.

Отношение к политике

Порядка 67% опрошенных сообщили социологам, что не интересуются российской политикой. "Почти три четверти респондентов не смогли назвать ни одного политика, вызывающего симпатию или уважение", - отмечают эксперты. При этом 15% признались в уважении и симпатиях к Владимиру Путину, 7,3% - к Владимиру Жириновскому, 2,8% - к Дмитрию Медведеву.

Кроме того, о митингах и акциях протеста в России слышали 70% опрошенных в возрасте 14-18 лет. 65% уверены, что таким образом люди борются с несправедливыми действиями властей, 12% - выражают свое мнение, 11% уверены, что участники митингов получают за это деньги, 7% назвали основной причиной скуку.

Однако 75% респондентов сообщили, что точно не будут участвовать в несогласованных митингах, 52% - что не будут участвовать в согласованных.

Об исследовании

Агентство "Михайлов и Партнеры. Аналитика" провело в сентябре-октябре 2019 года исследование среди 1057 респондентов в возрасте от 10 до 18 лет из 52 регионов России. Опрос проводился комбинированным методом (телефонные и личные интервью). Вопросы о сексуальных отношениях задавался респондентам старше 16 лет, об участии в митингах - старше 14.