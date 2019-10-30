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В музее Ейска прокомментировали начало следствия по делу о геноциде в детдоме в 1942 году

Произошедшее, по мнению музейных работников, позволит восстановить историческую справедливость

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/ Расследование уголовного дела о массовом убийстве воспитанников Ейского детского дома в 1942 году немецкими военнослужащими позволит восстановить историческую справедливость. Об этом ТАСС в среду сообщила заместитель директора Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова Марина Сидоренко.

В среду СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ ("Геноцид") по результатам изучения рассекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома. Согласно рассекреченным архивам, члены зондеркоманды СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха, убили в газовых камерах воспитанников детского дома Ейска. Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора. Часть военнослужащих, в том числе Курт Кристман, были осуждены за эти преступления, а Бедедекер, Кандлер, Штраух и другие, неустановленные участники массового убийства, не понесли за это ответственности.

"Рассекреченные документы дают фамилии тех немецких военнослужащих, которые принимали участие в ейских событиях, в процессах 1943 и 1963 годов они не фигурировали. Расследование этого дела необходимо для восстановления исторической справедливости. Эти люди могли эмигрировать под своими или чужими фамилиями, занимать какие-то должности, пользоваться льготами. Их потомки, возможно, гордятся ими за какие-либо заслуги", - сказала Сидоренко.

Она пояснила, что ранее судебные процессы были посвящены событиям, происходившим в период оккупации Краснодарского края в целом, дело о массовом убийстве воспитанников детского дома отдельно не рассматривалось. "Важно доказать, какие конкретно люди были причастны к убийству больных детей, таким преступлениях срока давности не имеют", - резюмировала собеседник агентства.

Дело о трагедии в детском доме

В октябре ФСБ рассекретила национальности и даты рождения порядка 200 воспитанников детского дома, которые были убиты в Ейске во времена Великой Отечественной войны, среди них результаты судебно-медицинских экспертиз, показания свидетелей, документы переданы на хранение в музее ФСБ в Краснодаре. В память о тех событиях в музее в Ейске в октябре прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная памяти пациентов психиатрических клиник, детей-инвалидов и врачей-евреев, убитых в период оккупации Северного Кавказа. В рамках конференции состоялась акция "Свеча памяти", были возложены цветы на братскую могилу тех самых погибших детей

Согласно историческим справкам, в начале Великой Отечественной войны в ейский детский дом перевезли эвакуированных детей из детского дома в Симферополе, порядка 200 человек. В 1942 году Ейск был оккупирован немецкими войсками, в октябре детей погрузили в несколько грузовиков и увезли к месту будущего захоронения. Согласно исследованиям братских могил и эксгумировации тел, изначально рассматривались версии, что дети могли быть погребены либо заживо, либо погибли в результате отравления газом в грузовиках, на которых их перевозили. Все погибшие дети имели инвалидность.

Теги
РоссияКраснодарский край
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