Волгоградский госуниверситет будет проводить онлайн-конференции ученых РФ и Аргентины

ВОЛГОГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Российские и аргентинские исследователи будут проводить совместные онлайн-конференции на базе Волгоградского государственного университета. Об этом в среду сообщила пресс-служба вуза после посещения ВолГУ послом Аргентины в РФ Рикардо Лагорио.

"Я в лице посольства готов выстраивать отношения с Волгоградским государственным университетом. Хочу вас заверить, что они будут не просто формального уровня, мы готовы принять конкретные меры по их развитию. Думаю, что начнем с совместных онлайн-конференций с участием российских и аргентинских исследователей, и это даст толчок к организации академических обменов", - приводит пресс-служба слова посла.

Посол Аргентины в РФ Рикардо Лагорио в среду выступил с лекцией перед студентами Волгоградского госуниверситета. Он рассказал о внешней политике Аргентины, изменениях в дипломатической работе в условиях глобализации. Лагорио находится в Волгограде с рабочей поездкой, 31 октября он будет участвовать в Днях международного бизнеса в Волгоградской области и открытии Международного форума общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке".