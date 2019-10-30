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В сточных водах предприятия в Вольске зафиксировали 10-кратное превышение нефтепродуктов

Аварийный сброс нефтепродуктов в Волгоградское водохранилище произошел из-за подъема грунтовых вод на территории старой производственной линии, сообщается на сайте Росприроднадзора

ТАСС, 30 октября. Специалисты Росприроднадзора зафиксировали 10-кратное превышение нефтепродуктов в сточных водах предприятия в Саратовской области, которые в дальнейшем попадали в Волгоградское водохранилище, сообщается в среду на сайте ведомства.

В ночь с 23 на 24 октября в региональное управление Росприроднадзора из МЧС поступила информация об аварийном сбросе нефтепродуктов в Волгоградское водохранилище в городе Вольске от ООО "Холсим (Рус)".

"Результаты анализов отобранных проб сточной и природной воды в настоящее время находятся в стадии оформления. Согласно предварительным данным, в отобранных пробах воды установлены превышения по нефтепродуктам. В пробе сточной воды, отобранной на водовыпуске, установлены значительные превышения по нефтепродуктам, более 10 раз", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, аварийный сброс нефтепродуктов в систему ливневой канализации и далее в Волгоградское водохранилище произошел из-за подъема грунтовых вод на территории старой производственной линии. "Подъем грунтовых вод повлек за собой повышение уровня масляных и мазутных линз, находящихся под землей, предположительно образовавшихся еще во времена эксплуатации мазутного хозяйства", - говорится в сообщении.

Инспекторы управления Росприроднадзора совместно со специалистами филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений отобрали пробы воды в месте водовыпуска, а также на 500 м выше и ниже.

Согласно открытым данным, основным видом деятельности ООО "Холсим (Рус)" является производство цемента.

Теги
РоссияСаратовская область
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