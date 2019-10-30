Губернаторы предложили ввести сметное финансирование для больниц в малых городах и селах

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 30 октября. /ТАСС/. Губернаторы - участники состоявшегося в среду семинара-совещания по подготовке к заседанию президиума Госсовета по вопросам здравоохранения предложили перевести медучреждения в малых городах и селах на финансирование по расчетной смете, а не только по подушевому нормативу.

В подготовительном семинаре-совещании участвовали более 50 губернаторов, которые, разбившись на группы, предлагали варианты решения проблем сферы здравоохранения по таким темам, как первичное звено, кадры, цифровизация, инновации. Итоговые предложения будут представлены в докладе на расширенном заседании президиума Госсовета РФ, которое состоится в четверг в Светлогорске (Калининградская область).

"Когда мы финансируем по ОМС, по численности, то понятно, что не хватает средств на то, чтобы функционировало данное медицинское учреждение. Поэтому мы сегодня обсуждаем вопрос того, чтобы эти учреждения финансировались по смете. Через ОМС - но по смете. То есть делается расчетная смета, которая позволит [медикам] также получать достойную заработную плату, платить коммунальные [платежи]", - сказал журналистам губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников, в свою очередь отметил, что доступность медицинской помощи в малонаселенных территориях положительно скажется на их развитии.

"У нас должно быть такое же отношение к этим больницам, как к малокомплектным сельским школам. Вы помните, одно время было, когда малокомплетки закрывались повсеместно, это вызывало огромное неудовольство людей, деревни прекращали целые жить. Ни в коем случае нельзя допустить этого в отношении районных больниц, небольших районов с малым количеством населения, - отметил Ситников. - До тех пор, пока будут живы эти больницы, максимально приближенные к людям, люди будут держаться за свои рабочие места и не будут убегать в столицу".

Кадровая проблема

В отношении ситуации с кадрам Богомаз отметил, что еще в прошлом году в Брянской области была принята программа социальной поддержки молодых врачей. В 2018 году были закуплены 42 квартиры для врачей, а в 2019 году - уже более 150. По словам губернатора, эти квартиры врачи смогут приватизировать через 10 лет. Кроме того, в регионе работает программа по направлению студентов-медиков в рамках целевого приема на обучение в московские вузы.

В свою очередь, по словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, для решения проблем с кадрами с учетом территориальных особенностей, регион делает ставку на развитие телемедицинских технологий. "Мы заключаем сейчас контракты с рядом клиник, и это позволяет сейчас терапевтам назначать эти консультации в отсутствие врача, которые находился бы конкретно на этой территории. Это обеспечивает доступность - это принципиальная позиция", - сказал губернатор.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что ключевым вопросом на заседании стала проблема дифференциации заработных плат между регионами, которая стимулирует отток специалистов в регионы с более высоким уровнем оплаты труда. По его словам, прорабатывается вопрос, как сделать базовую заработную плату единой по всей стране.

"Мы смотрим, какие могут быть предложения, как могут быть решены [эти вопросы] за счет дополнительных, наверное, все-таки, финансов, связанных с федеральной частью, направленных на строительство служебного жилья. Мы смотрим также, как могут быть внутренне изменены регламенты, связанные с работой врачей и облегчением этой работы в первичном звене и в целом", - пояснил он.

Решения для первичного звена

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, также работавший в кадровой группе, отметил что на круглых столах обсуждали в проблему нехватки времени на полноценный врачебный прием в первичном звене. По мнению некоторых экспертов, проблема - в излишней бумажной работе, которой загружены врачи в бюджетных учреждениях.

"Мы на нашем круглом столе обсуждаем эти проблемы, готовим набор решений, которые рассчитываем обсудить дальше в составе губернаторского корпуса, а также с представителями правительства РФ", - сообщил он.