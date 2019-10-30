Жители Уфы пожаловались на магазин, продающий биографическую книгу о Гитлере

УФА, 30 октября. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии проверит книгу с биографией Гитлера, продаваемую в книжном магазине Уфы, на экстремизм после жалобы жителя, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"По данному факту организована проверка, книге будет дана оценка на предмет экстремизма", - сообщили в прокуратуре.

В среду местные СМИ сообщили о книге с биографией Гитлера, которая продается в одном из книжных магазинов Уфы. Поступила жалоба от жителя города, который, по его словам, просил убрать ее еще летом.