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Жители Уфы пожаловались на магазин, продающий биографическую книгу о Гитлере

Книгу проверят на предмет экстремизма

УФА, 30 октября. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии проверит книгу с биографией Гитлера, продаваемую в книжном магазине Уфы, на экстремизм после жалобы жителя, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"По данному факту организована проверка, книге будет дана оценка на предмет экстремизма", - сообщили в прокуратуре.

В среду местные СМИ сообщили о книге с биографией Гитлера, которая продается в одном из книжных магазинов Уфы. Поступила жалоба от жителя города, который, по его словам, просил убрать ее еще летом.

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РоссияБашкортостан
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