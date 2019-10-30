В городах Кавминвод увеличатся объемы поставок газа

ПЯТИГОРСК, 30 октября. /ТАСС/. Объемы поставок газа в города Кавказских Минеральных Вод увеличатся в два раза за счет модернизации газораспределительной станции ГРС-2 в Пятигорске. Станции в этих городах практически исчерпали резервы пропускной способности, сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

"На сегодняшний день газораспределительные станции в ряде городских округов и муниципальных районов Ставрополья исчерпали резерв пропускной способности. Чтобы обеспечить газоснабжением новых потребителей, нужно провести работы по реконструкции действующих ГРС. Одна из них, ГРС-2 в Пятигорске, уже модернизирована", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства сообщили ТАСС, что благодаря модернизации ГРС газ смогут провести новые абоненты. "Необходимость есть и очень существенная. Количество предприятий и частных потребителей, которым нужен газ, растет постоянно. По факту, люди, которые хотели провести газ, но не могли получить его из-за нехватки резервов, теперь смогут получить его", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, после обращения правительства Ставропольского края в ПАО "Газпром" станция в Пятигорске была включена в комплексную программу реконструкции и технического перевооружения. "Работы по модернизации объекта на сегодня завершены. Осталось достроить газораспределительные сети от самой ГРС. После окончания всех работ объемы поставок газа будут увеличены в Пятигорске, Лермонтове, Ессентуках и станице Ессентукской", - приводятся в сообщении слова первого замминистра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко.

Он отметил, что совместно с органами местного самоуправления готовятся заявки в "Газпром" на модернизацию других ГРС Ставропольского края.

"Администрациям муниципальных районов и городских округов края, в которых ГРС загружены на полную мощность, рекомендовано произвести их оптимизацию с помощью перераспределения неиспользуемых мощностей на газифицированных объектах. Оптимизация ГРС должна происходить в пользу социальных объектов", - отмечается в пресс-релизе.