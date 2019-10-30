Путин отметил красоту Будапешта в любую погоду

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил, что в каждый свой приезд в Будапешт любуется этим городом. С этих слов российский лидер начал встречу в узком составе в среду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Я, когда приезжаю в Будапешт, всегда любуюсь этим городом", - сказал Путин, добавив, что этот город "в любую погоду красивый". В среду в столице Венгрии идет дождь, температура воздуха около семи градусов по Цельсию.

Премьер-министр Венгрии заметил, что Будапешт действительно красивый город. "Только сейчас мы (правящая партия Венгрии) потеряли его: было две столицы в Европе, где власть была не у левых [политических сил], а у правых - это были Мадрид и Будапешт. А теперь осталась только одна [такая] столица - это Мадрид", - сказал глава правительства Венгрии.

На прошедших в октябре выборах мэра Будапешта победу одержал оппозиционный кандидат Гергель Карачонь, опередив члена правящей партии Орбана Иштвана Тарлоша, занимавшего этот пост на протяжении девяти лет.

Российский лидер проводит в среду переговоры с премьер-министром Венгрии в Кармелитском подворье, которое с недавних пор стало новой резиденцией главы венгерского правительства.