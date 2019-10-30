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Концерт и этнографический диктант пройдут в честь Дня народного единства в Северной Осетии

На Бесланском ипподроме состоятся скачки

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 октября. /ТАСС/. Праздничный концерт "Дружба народов", этнографический диктант, а также развлекательную программу с конкурсами и играми запланировали по случаю Дня народного единства в Северной Осетии, сообщила в среду пресс-служба комитета по делам печати и массовых коммуникаций республики.

"4 ноября в День народного единства во Владикавказе пройдут праздничные мероприятия. В Центральном парке культуры и отдыха им. Коста Хетагурова пройдет развлекательная программа для детей с играми и конкурсами, которая завершится праздничным концертом "Дружба народов", - говорится в сообщении.

На Бесланском ипподроме состоятся скачки.

"1 ноября жителей республики приглашают вместе со всеми россиянами написать Большой этнографический диктант, который приурочен ко Дню народного единства. В Северной Осетии площадкой для написания диктанта станут Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Хетагурова, Моздокский Дом дружбы и другие общеобразовательные организации республики", - отмечается в сообщении.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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