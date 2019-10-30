В Ингушетии почтили память жертв осетино-ингушского конфликта 1992 года

МАГАС, 30 октября. /ТАСС/. Память жертв осетино-ингушского конфликта осени 1992 года почтили в Ингушетии. Около 3 тыс. человек приняли участие в мероприятиях на мемориальном кладбище, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального Миннаца.

"В мероприятиях приняли участие около 3 тыс. человек, что очень важно и ценно. Старейшины и религиозные деятели вместе со всеми участниками прочли коллективную молитву за всех, кто пострадал в результате конфликта", - сказали в пресс-службе.

Также была проведена благотворительная акция для участников мероприятий - людям были розданы продуктовые наборы, состоящие из продуктов первой необходимости. Подобные благотворительные акции прошли во всех районах республики, продуктовые наборы были переданы 500 семьям.

"В рамках траурных мероприятий корзины с базовым провиантом и мясом вручили 350 семьям Пригородного района, а также через фонды "Вошал" и "Солидарность" - нуждающимся в городах Сунже и Малгобеке. Неравнодушные жители республики по спискам малоимущих семей Назрани, предоставленным в мечети города, раздали продуктовые наборы. Также продуктовые наборы были переданы в благотворительный фонд "Мял" и Комитет содействия поиску заложников и без вести пропавших", - сообщила пресс-служба главы региона.

История конфликта

Причиной осетино-ингушского вооруженного конфликта стал неурегулированный территориальный спор за Пригородный район, в котором до депортации 1944 года в основном жили ингуши. В 1956 году, уже после смерти Иосифа Сталина, ингуши и другие репрессированные народы смогли вернуться на родину, однако руководство Северной Осетии в те годы не было готово рассматривать вопрос передачи Пригородного района в состав восстановленной чечено-ингушской автономии. После распада СССР, летом 1992 года, в составе России была провозглашена Республика Ингушетия, но ее границы не были четко определены и Пригородный район остался в зоне интересов как осетин, так и ингушей, район относится к Северной Осетии.

Вооруженные столкновения между осетинскими и ингушскими вооруженными формированиями на территории района начались в ночь с 30 на 31 октября 1992 года, многие ингушские семьи были вынуждены искать спасения в соседней республике. Активная фаза конфликта была прекращена только после ввода в зону противостояния федеральных войск и объявления чрезвычайного положения.

По данным Генпрокуратуры РФ, в период с 31 октября по 5 ноября 1992 года в результате конфликта погибли 583 человека, в том числе 350 ингушей и 192 осетина, а 939 человек - 457 ингушей и 379 осетин - были ранены. Пропали без вести 261 человек, в том числе 208 ингушей и 37 осетин. Около 60 тыс. ингушей, проживавших в Пригородном районе Северной Осетии, вынуждены были покинуть свои дома и искать убежище на территории Ингушетии.