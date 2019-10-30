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Фонд Кадырова закупит инженерную инфраструктуру для Шалинского района Чечни

В районе установят 1 тыс. столбов линий электропередачи и 20 км газопроводных труб

ГРОЗНЫЙ, 30 октября. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова закупит для улучшения инженерной инфраструктуры нового поселка в Шалинском районе 1 тыс. столбов линий электропередачи и 20 км газопроводных труб, сообщила в среду пресс-служба парламента Чечни.

"Стало известно, что президент регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна приняла решение о закупке для Шалинского района 20 км газовых труб и 1000 столбов линий электропередачи", - передает пресс-служба слова председателя парламента региона, куратора Шалинского района Магомеда Даудова на расширенном совещании с участием руководства администрации района.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального парламента, закупленные газопроводные трубы и столбы будут переданы в Мескер-Юрт. "В Шалинском районе создан новый поселок Мескер-Юрт, в нем построены жилые дома, и к ним, соответственно, проводятся газопроводные сети и электричество, и фонд потому и решил помочь и внести свою лепту", - сказали в пресс-службе.

На совещании подвели промежуточные итоги работы, проделанной за два месяца по развитию муниципалитета. "На территории муниципалитета проложено более 20 км асфальтовых дорог, построено 4 жилых дома для малоимущих семей, построено более 25 км заборов и ограждений для домовладений, проведено более 10 км газопровода, установлено 18 трансформаторных подстанций, на новые заменено более 500 старых столбов линий электропередач", - говорится в сообщении.

Председатель парламента отметил, что в ближайшее время необходимо решить вопрос газификации нового поселка и электрификации отдельных новых жилых массивов района. Начальнику отдела труда и соцзащиты района поручено оказать помощь семьям, у которых нет средств для оплаты задолженностей по коммунальным услугам.

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