Власти Ставрополья планируют обеспечить край мощностями по сортировке мусора к 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Строительство новых мусоросортировочных площадок позволит полностью обеспечить Ставропольский край мощностями по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) к 2022 году, сообщила в среду пресс-служба краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Развитие сортировки мусора предусмотрено проектом территориальной схемы обращения с отходами. Откорректированный документ представили на общественное обсуждение. Территориальная схема обозначит все источники образования ТКО, полигоны, мусоросортировочные станции, несанкционированные свалки, контейнеры, пункты приема вторсырья и так далее.

"Схема предусматривает развитие "мусорной" отрасли в крае на перспективу. <…> К 2022 году Ставропольский край будет полностью обеспечен мощностями по сортировке ТКО. Это позволит существенно снизить объем захораниваемых отходов", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, один из региональных операторов планирует построить два мусоросортировочных комплекса в 2020 году. Регоператор, действующий на территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, также планирует построить линию сортировки отходов.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

Ставропольский край вошел в число пилотных регионов по внедрению новой системы, первый региональный оператор начал работу в крае в январе 2018 года. Регион был разделен на четыре зоны, в каждой из которых работает свой региональный оператор.