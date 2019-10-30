Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Власти Ставрополья планируют обеспечить край мощностями по сортировке мусора к 2022 году

Это позволит существенно снизить объем захораниваемых отходов

СТАВРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Строительство новых мусоросортировочных площадок позволит полностью обеспечить Ставропольский край мощностями по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) к 2022 году, сообщила в среду пресс-служба краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Развитие сортировки мусора предусмотрено проектом территориальной схемы обращения с отходами. Откорректированный документ представили на общественное обсуждение. Территориальная схема обозначит все источники образования ТКО, полигоны, мусоросортировочные станции, несанкционированные свалки, контейнеры, пункты приема вторсырья и так далее.

"Схема предусматривает развитие "мусорной" отрасли в крае на перспективу. <…> К 2022 году Ставропольский край будет полностью обеспечен мощностями по сортировке ТКО. Это позволит существенно снизить объем захораниваемых отходов", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, один из региональных операторов планирует построить два мусоросортировочных комплекса в 2020 году. Регоператор, действующий на территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, также планирует построить линию сортировки отходов.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

Ставропольский край вошел в число пилотных регионов по внедрению новой системы, первый региональный оператор начал работу в крае в январе 2018 года. Регион был разделен на четыре зоны, в каждой из которых работает свой региональный оператор.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
В ПФР рассказали, что пенсия россиян за три года вырастет почти на 20%
Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что в бюджете фонда "заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС