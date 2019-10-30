Препарат "Клобазам" для тяжелобольных детей поступил в Подмосковье

В пресс-службе добавили, что централизованная закупка не зарегистрированных в России психотропных препаратов за границей была организована благодаря поддержке федерального правительства.

"В Московскую область поступили не зарегистрированные в России лекарственные препараты для детей, больных эпилепсией, - "Клобазам". Ранее этот препарат был недоступен для пациентов в России", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Не зарегистрированный в России лекарственный препарат "Клобазам" для детей, больных эпилепсией, поступил в Московскую область, в регионе в нем нуждаются 26 человек. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Клобазам" назначают в составе комбинированной терапии детям с тяжелой резистентной формой эпилепсии. В Московской области таких детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах, в настоящее время 26", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения Подмосковья Светланы Лазаревой.

О препарате

Как следует из фармацевтических справочников, клобазам имеет противосудорожное действие и рекомендован для применения главным образом при состояниях, сопровождающихся острым и хроническим чувством страха, и как дополнительное средство при лечении эпилепсии.

Этот противосудорожный препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен. За минувший год правоохранительные органы задержали двух женщин, которые заказывали лекарство за границей для своих детей, оба случая получили резонанс. Родители направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему с незарегистрированными лекарствами.

Позднее правительство выделило дополнительные средства для закупки лекарств за рубежом, а оператором закупок был назначен Московский эндокринный завод. Предприятие уже договорилось о закупке лекарств с производителями из Великобритании, Германии и Франции, а также с рядом других компаний после переговоров с 30 иностранными производителями. На Минздраве России лежит ответственность сформировать потребность в этих лекарствах.

В начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн рублей на закупку более 11,2 тыс. упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ.