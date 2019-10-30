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Минпросвещения предлагает удвоить выплату для переезжающих на Дальний Восток учителей

Выплаты для педагогов, переехавших на работу в ДФО в рамках программы "Земский учитель", составят 2 млн рублей, уточнили в пресс-службе министерства

ТАСС 30 октября. Министерство просвещения России предлагает в два раза увеличить выплаты учителям, которые воспользуются программой "Земский учитель" и переедут работать в села и малые города на Дальнем Востоке. Соответствующий проект постановления ведомство разработало в связи с перечнем поручений президента РФ, говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения России.

Программу "Земский учитель" запустят с 2020 года. Согласно проекту, учителя, которые переедут на работу в села и малые города, получат единовременные выплаты в размере 1 млн рублей.

"Повышение предусмотрено для учителей, планирующих преподавать на территории Дальневосточного федерального округа. Повышение коэффициента опирается на особые климатические и иные условия работы в сельской местности Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Таким образом, выплаты для педагогов, переехавших на работу в ДФО, составят 2 млн рублей, уточнили в пресс-службе министерства.

Как напомнила министр просвещения Ольги Васильевой, из 42 тысяч школ в стране 26 тыс. - сельские. "Понятно, что в них педагоги сегодня совмещают различные предметы. Сейчас учителя, получив те самые подъемные средства, которые будут заложены в эту программу, начнут обустраивать свою жизнь именно в сельской местности", - цитирует главу Минпросвещения пресс-служба ведомства.

Теги
РоссияДальний Восток
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