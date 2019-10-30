Раздельный сбор мусора планируют внедрить во всех районах Мордовии в течение двух лет

ТАСС, 30 октября. Власти Мордовии рассчитывают в течение двух лет охватить все районы республики системой раздельного сбора мусора, внедрение которой началось с 2012 года в столице Мордовии - Саранске. Об этом в среду сообщил ТАСС глава Мордовии Владимир Волков.

"Мордовия - один из лидеров в стране по раздельному сбору мусора, этим вопросом мы начали заниматься несколько лет назад, сейчас системой раздельного сбора отходов полностью охвачена территория городского округа Саранск, мы продвигаем этот вопрос и в районы. В течение года-двух нам удастся перевести все районы и села на раздельный сбор мусора", - сказал Волков.

Он отметил, что предстоит большая работа, так как далеко не все люди в районах готовы сортировать мусор. "Это очень большая работа с людьми, и это затраты, потому что для раздельного сбора нужен не один бак, а сразу четыре, нужна большая асфальтированная площадка с нормальным подъездом, нужно создать инфраструктуру", - отметил глава республики.

При этом в республиканском министерстве ЖКХ считают, что ускорить процесс помогли бы изменения на федеральном уровне. 19 апреля заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии Александр Голянин, выступая на первом экологическом форуме "Единой России" "Чистая страна", предложил создать единого российского оператора по обращению со вторичным сырьем. Он отметил, что централизация работы по развитию системы раздельного сбора мусора необходима ввиду нехватки средств у местных операторов, так как раздельный сбор - это параллельная система сбора отходов, которая требует отдельных затрат.

Опыт Мордовии

Мордовия начала внедрять раздельный сбор мусора в 2012 году в столице - городе Саранске, мэром которого в то время был Владимир Сушков, возглавляющий сейчас правительство республики. Как рассказали ТАСС в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Мордовии, Сушковым было принято решение сменить оператора по работе с твердыми коммунальными отходами с муниципального на частного - "Ремондис Саранск".

"Были оговорены условия входа на рынок частника: исполнитель услуги должен был в обязательном порядке после погрузки мусора из контейнеров не только произвести зачистку просыпавшегося мусора, но и убрать всю контейнерную площадку. Так и сложилось, по каждому маршруту за мусоровозом следует газель с бригадой зачистки площадок. Учитывая, что в Мордовию пришла немецкая компания, работу по обращению с отходами стали выстраивать с учетом европейского опыта, в Саранске появились первые контейнеры с желтыми крышками. Сегодня, спустя семь лет, население ежедневно заполняет их отходами из пластика, полиэтилена, картона, бумаги, алюминиевыми и железными банками", - рассказали в министерстве.

По данным правительства республики, в 2018 году в Мордовии собрано 1747 т вторичного сырья, в том числе 1647 т макулатуры и 100 т пластика. Собранная в Саранске макулатура отправляется на бумажные фабрики в Пензе и в Алатыре, пластик - на перерабатывающие предприятия в Мордовии и Московской области. С 2021 по 2024 год в Мордовии планируют построить первый в республике мусороперерабатывающий комплекс, на котором из отходов будут производить, в частности, альтернативное топливо для цементных заводов, на 2021-2022 годы также запланировано строительство первого участка полигона по размещению отходов мощностью 130 тыс. т в год. Общий объем инвестиций на создание объектов инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами в Мордовии оценивается в 2,1 млрд рублей.

Компания "Ремондис Саранск" начала работать в качестве регионального оператора по обращению с отходами на территории двух муниципальных образований Мордовии с 1 января 2018 года, во всей республике - с 1 мая 2018 года.