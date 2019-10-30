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В ПФР рассказали, что пенсия россиян за три года вырастет почти на 20%

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что в бюджете фонда "заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции"
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пенсия вырастет за ближайшие три года почти на 20%. Об этом заявил в среду глава ПФР Антон Дроздов на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

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"Принят в Госдуме в первом чтении бюджет Пенсионного фонда. Там заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции и за три года вырастает на 18%, почти на 20%. И так будет до 2024 года (рост выше инфляции - прим. ТАСС)", - сказал он.

Госдума 23 октября приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). В 2020 году страховую пенсию неработающих пенсионеров планируется проиндексировать на 6,6% и в среднем она составит 16,4 тыс. рублей. Социальную пенсию планируется проиндексировать на 7% в 2020 году и в среднем она составит 10 тыс. 320 рублей.

Теги
РоссияДроздов, Антон Викторович
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