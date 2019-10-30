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В работе Instagram, Facebook и WhatsApp произошел сбой

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландов и Италии

ТАСС, 30 октября. Проблемы в работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также месенджеров WhatsApp и Facebook Messenger наблюдаются в ряде стран мира в среду. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе сервисов наблюдаются с 18:00 мск.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Бразилии, Великобритании, Германии, Нидерландов и Италии. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы.

По данным Downdetector, большинство сообщивших о проблеме указывали на сбой в отправке сообщений и доступе к новостной ленте.

Все три сервиса принадлежат компании Facebook.

Теги
БразилияСШАГерманияВеликобританияИталияНидерландыРоссия
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