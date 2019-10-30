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Первый спектакль для слепых и слабовидящих представят на Ставрополье в "Ночь искусств"

Гости краевой библиотеки познакомятся с изданиями, озвученными артистами Ставропольского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова, а также смогут попробовать записать отрывок прозаического или поэтического произведения в студии

СТАВРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих представит первый в регионе тифлокомментированный спектакль во время проведения "Ночи искусств", сообщила в среду пресс-служба краевого министерства культуры.

"В интерактивном салоне "Виват, театр!" гости познакомятся с изданиями, озвученными артистами Ставропольского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова, узнают секреты их создания, смогут попробовать записать отрывок прозаического или поэтического произведения в студии библиотеки. Пройдет открытая премьера "Театр в формате тифло" с презентацией первого на Ставрополье тифлокомментированного спектакля "Детектор лжи", - говорится в сообщении.

В библиотеке также организуют выездную арт-экскурсию, во время которой незрячие и слабовидящие посетители смогут познакомиться с резными картинами и иконами, выполненными из дерева и металла. Незрячий музыкант во время акции проведет мастер-класс, на котором познакомит всех желающих с брайлевской нотной грамотой и процессом создания мелодий на компьютере с программой речевого доступа.

К акции присоединятся и другие библиотеки Ставрополья. В краевой универсальной научной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоится встреча с краеведом и публицистом Романом Нутрихиным, который расскажет о мистической стороне искусства. Дефиле и мастер-класс проведет авторская мастерская одежды, посетители познакомятся с искусством арт-медитации и создания кукол. Краевая библиотека для молодежи готовит музыкальную гостиную и показ пальчикового кукольного театра.

Впервые "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году, всероссийской акция стала в 2017 году. Она продолжает традицию ежегодных культурно-образовательных мероприятий наряду с "Ночью музеев", "Библионочью", когда учреждения культуры работают бесплатно и допоздна, а также организуют для посетителей специальные программы.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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