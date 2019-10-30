Реконструкция временного международного терминала в аэропорту Саранска начнется в 2020 г.

ТАСС, 30 октября. Реконструкция построенного к чемпионату мира по футболу временного международного терминала в аэропорту Саранска под постоянный пограничный пункт пропуска начнется во второй половине 2020 года. Об этом в среду сообщил ТАСС глава Мордовии Владимир Волков.

К чемпионату мира по футболу 2018 года в саранском аэропорту был установлен временный международный терминал, однако его невозможно использовать по технологическим причинам, в настоящее время международные рейсы из Саранска не выполняются. 21 февраля 2019 года правительство России распорядилось установить постоянный грузопассажирский пограничный пункт пропуска, рассматривался вариант строительства нового здания, однако, по словам гендиректора компании "Авиалинии Мордовии" (оператор аэропорта Саранска) Александра Кистайкина, принято решение реконструировать временный терминал.

"После реконструкции временный терминал вполне может служить постоянным пунктом пропуска. Все вопросы решены, началась разработка проекта пункта пропуска. Затраты будут минимальными, потому что нам не нужно будет строить новое здание. Реконструкция терминала начнется в третьем-четвертом квартале 2020 года", - сказал Волков.

Он напомнил, что принято решение о приватизации принадлежащего правительству акционерного общества "Авиалинии Мордовии" (оператор аэропорта Саранска), 8 октября 100% акций были выставлены на продажу, начальная цена лота - почти 145,5 млн рублей. По словам Кистайкина, приватизация даст толчок развитию предприятия и ускорит решение вопроса с устройством постоянного пограничного пункта пропуска.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. В 2017 году аэропорт был закрыт на реконструкцию, к чемпионату мира по футболу 2018 года там был возведен новый терминал площадью около 7 тыс. кв. метров, реконструирована взлетно-посадочная полоса, расширены перроны и места стоянок воздушного транспорта. В настоящее время из него можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Екатеринбург, рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines и "Руслайн".