Национальные проекты станут ключевой темой Форума СМИ Северо-Запада в Петербурге

ТАСС, 30 октября. XVII Форум средств массовой информации Северо-Запада пройдет в Санкт-Петербурге с 31 октября по 1 ноября. Его организатором традиционно выступает Ассоциация средств массовой информации Северо-Запада (АСМИ), объединяющая свыше 100 ведущих медиаструктур этого региона России.

В этом году в работе форума примут участие более 300 человек. Основной темой станет освещение реализации национальных проектов. Главный вопрос, на который предстоит найти ответ, - почему жизненно важные вопросы, касающиеся улучшения качества жизни, далеко не всегда числятся в информационных приоритетах СМИ. В панельной дискуссии "Редакторский час: как усилить звучание национальных проектов в региональной прессе" примет участие главный редактор ТАСС Михаил Петров.

"Нам показалось интересным посмотреть, какой отзвук нашла в сердцах журналистов магистральная тема развития страны по национальным проектам после того, как она была озвучена президентом России Владимиром Путиным. И если журналисты на местах не уделяют ей достаточного внимания, выяснить, что этому мешает", - сказал председатель АСМИ, директор регионального информационного центра ТАСС Северо-Запад Александр Потехин.

Деловая программа форума откроется острой дискуссией "Возможно ли сохранить профессионализм при тотальной универсализации журналистики". В ней примет участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

В повестке форума значится и провокационный практикум "Чиновник против журналиста: работа над ошибками".

"Мы в хорошем смысле "сталкиваем лбами" высокопоставленных чиновников и наиболее ярких, бескомпромиссных руководителей СМИ, чтобы они в присутствии широкой аудитории выяснили, что чиновники ждут от журналистики, что журналисты ждут от чиновников, можно ли найти общий язык и точки соприкосновения", - сказал Потехин.

Секция молодых журналистов "Медиа смена" будет самой многочисленной на форуме. Ожидается, что она соберет до двух сотен представителей журналистской молодежи. В этом году тема секции - "Человек - СМИ. Как стать успешным профессионалом в наш компьютерный век".

На форуме будет развернута медиавыставка "В информационном фокусе - новое качество жизни. Как освещается реализация национальных проектов на местах". Свой стенд и интерактивную программу представит каждый регион СЗФО. В этом году развернутая презентация будет посвящена возможностям Псковской области.

Завершится форум церемонией награждения победителей профессионального конкурса журналистов Северо-Запада "Сезам". В этом году она пройдет в интерьерах Михайловского замка. На конкурс подано более 500 работ, в том числе и две работы журналистов новостного отдела редакции ТАСС Северо-Запад. Работа Кристины Абелян "За воротами поместья: как молодежь поселка Тайцы помогает возрождать усадьбу XVIII века" подается в номинации "Премия полномочного представителя президента РФ в СЗФО "За лучшее освещение темы реализации национальных проектов", а материал Екатерины Андреевой "Свирское кружево. О том, где производят традиции" - в номинации "Лучшая публикация на социальную тему".