Производители Северной Осетии представили свою продукцию в Санкт-Петербурге

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 октября. /ТАСС/. Экспозиция "Сделано в Алании", на которой представлена продукция 20 производителей Северной Осетии, открылась в среду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

"30 октября в Санкт-Петербурге, в самом крупном агропарке Северо-Западного региона России "Нарт", впервые открылась экспозиция "Сделано в Алании". В экспозиции приняли участие 20 производителей из Северной Осетии. Это молочная продукция, мясная, овощи, фрукты, большой ассортимент минеральной и сладкой воды, вино, пиво, а также соусы, чурчхела, пастила, горный чай и шоколадные конфеты", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на площадках выставки состоялась серия переговоров между Северо-Осетинскими поставщиками и представителями бизнеса других регионов. Прошли дегустации на всех стендах производителей.

"Экспозицию посетили более 250 представителей крупных торговых организаций Санкт-Петербурга - потенциальные клиенты производителей из Осетии. Среди них и иностранные представители - Египет, Армения, Китай. Общая площадь выставки превысила 80 кв. м", - отмечается в пресс-релизе.

В региональном министерстве считают, что выставка - это эффективная площадка для расширения сотрудничества, которая позволяет республиканским компаниям представить свою продукцию, расширить рынок сбыта и найти новых партнеров.