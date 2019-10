В журнале The Nation не готовы комментировать решение суда в Краснодаре по иску Дерипаски

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Редакция американского еженедельника The Nation не готова комментировать решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу о признании недостоверными публикаций этого издания, а также британских изданий The Telegraph и The Times о российском бизнесмене.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в среду представитель The Nation Кейтлин Грэф. "У The Nation нет комментариев на данный момент", - сообщила она. На предыдущий запрос о ситуации с иском она сообщила, что в журнале "не видели юридических документов и до тех пор, пока их не изучат, комментариев не будет".

Арбитражный суд Краснодарского края признал не соответствующими действительности публикации западных изданий о бизнесмене Олеге Дерипаске, полностью удовлетворив его иск о защите деловой репутации. Суд обязал издания не позднее 10 дней с момента вступления решения в силу удалить недостоверные и порочащие Дерипаску сведения с сайтов изданий, а также опубликовать в те же сроки опровержение этой информации.

Суть иска

Олег Дерипаска подал иск к изданиям The Nation (США), The Telegraph (Великобритания) и The Times (Великобритания) в Арбитражный суд Краснодарского края (по месту прописки - прим. ТАСС) в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Представители Дерипаски поясняли ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Ранее сообщалось, что все судебные документы были переведены представителями Дерипаски на английский язык для того, чтобы предоставить ответчикам в открытом судебном процессе возможность предъявить доказательства достоверности опубликованной информации.

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.