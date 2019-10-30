Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В журнале The Nation не готовы комментировать решение суда в Краснодаре по иску Дерипаски

Публикацию издания о российском бизнесмене признали недостоверной

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Редакция американского еженедельника The Nation не готова комментировать решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу о признании недостоверными публикаций этого издания, а также британских изданий The Telegraph и The Times о российском бизнесмене.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в среду представитель The Nation Кейтлин Грэф. "У The Nation нет комментариев на данный момент", - сообщила она. На предыдущий запрос о ситуации с иском она сообщила, что в журнале "не видели юридических документов и до тех пор, пока их не изучат, комментариев не будет".

Арбитражный суд Краснодарского края признал не соответствующими действительности публикации западных изданий о бизнесмене Олеге Дерипаске, полностью удовлетворив его иск о защите деловой репутации. Суд обязал издания не позднее 10 дней с момента вступления решения в силу удалить недостоверные и порочащие Дерипаску сведения с сайтов изданий, а также опубликовать в те же сроки опровержение этой информации.

Суть иска

Олег Дерипаска подал иск к изданиям The Nation (США), The Telegraph (Великобритания) и The Times (Великобритания) в Арбитражный суд Краснодарского края (по месту прописки - прим. ТАСС) в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Представители Дерипаски поясняли ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Ранее сообщалось, что все судебные документы были переведены представителями Дерипаски на английский язык для того, чтобы предоставить ответчикам в открытом судебном процессе возможность предъявить доказательства достоверности опубликованной информации.

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

Теги
СШАВеликобританияДерипаска, Олег Владимирович
Реклама на ТАСС
Путин заявил, что Россия обеспокоена массовым исходом христиан с Ближнего Востока
Президент отметил, что в основе российской самоидентичности лежит христианская культура
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС