Путин заявил, что Россия обеспокоена массовым исходом христиан с Ближнего Востока

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Россия обеспокоена массовым исходом с Ближнего Востока христиан и их тяжелым положением в этом регионе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами христианских церквей Ближнего Востока.

"Россия прилагает настойчивые и последовательные усилия, чтобы помочь принести на Ближний Восток мир, стабильность. Как хорошо известно, наша страна многое сделала для борьбы с таким всеобщим злом, как терроризм, в том числе на Ближнем Востоке в целом, на сирийской земле в частности, и в борьбе с ИГИЛ [прежнее сокращенное название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"]", - сказал президент РФ.

Встречу, которая организована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, лидеры проводят вместе.

Колыбель христианства

Президент РФ отметил, что, "несмотря на то, что Ближний Восток является колыбелью христианства, тем не менее, сейчас мы наблюдаем очень тяжелое положение, в котором оказались христиане Ближнего Востока". "Это убийства, насилие, грабежи. Мы видим исход христиан с Ближнего Востока, причем массовый. Это не может нас не беспокоить", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в основе российской самоидентичности лежит христианская культура. "И мы не можем, что называется, без слез смотреть на то, что происходит на Ближнем Востоке с христианами", - сказал Путин. Президент РФ, обращаясь к священнослужителям, заметил, что в целом известно, что происходит на Ближнем Востоке и понятны потребности христиан, но попросил их дать оценку ситуации. "И что мы могли бы сделать дополнительно, чтобы вам помочь и вас поддержать", - сказал Путин.

Самые наилучшие пожелания участникам встречи Путин передал от Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Я с ним имел сегодня удовольствие разговаривать, он знает о нашей встрече и просил всех вас от лица РПЦ поприветствовать и пожелать вам всего самого доброго", - сказал Путин.

В свою очередь Орбан отметил, что еще несколько лет назад в Европе поднимались вопросы о положении христианских общин на Ближнем Востоке. "Было много мнений на этот счет, но было тяжело понять, что же все-таки сделать, какие действия приведут к каким-то результатам. И, наконец, я решил, что самым оптимальным решением будет спросить тех, кто живет в этом регионе, спросить глав церквей, которые живут в этом регионе", - сказал премьер-министр Венгрии. Он также поинтересовался, что политики могут сделать для улучшения ситуации.

На встрече присутствовали патриарх Антиохийский и всего Востока, глава Антиохийской православной церкви Иоанн Х, патриарх Антиохийский и всего Востока, глава Сирийской ортодоксальной церкви Игнатий Ефрем II, патриарх Мелькитской греко-католической церкви Иосиф I, патриарх Сирийской католической церкви Игнатий Иосиф III, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Русской православной церкви архимандрит Филарет.