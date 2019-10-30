Путин отметил, что дзюдо стало более динамичным и зрелищным видом спорта

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил заслуги главы Международной федерации дзюдо Мариуса Визера в том, что этот вид спорта в последние годы стал более динамичным и зрелищным, также широко распространенным в мире.

Глава российского государства в среду вечером приехал в штаб-квартиру Международной федерации дзюдо (МФД) в Будапеште после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин в 2008 году удостоился звания почетного президента Международной федерации дзюдо.

Российскому лидеру показали помещения, которые федерация занимает здесь с недавних пор (до этого органы управления МФД располагались в Брюсселе и Лозанне).

После этого президент РФ и глава Международной федерации дзюдо, а также ее почетный вице-президент, председатель совета директоров венгерского банка "ОТП" Шандор Чани побеседовали в неформальной обстановке за чаепитием. Путин поблагодарил своих собеседников за приглашение, отметив, что благодаря властям Венгрии и Будапешта было найдено "такое замечательное место для Международной федерации".

"Я хотел бы отметить, что за последние годы, после 2008 года, когда вы стали президентом МФД, очень многое в лучшую сторону в этом виде спорта изменилось", - обратился российский лидер к Визеру. "Это привело к изменению правил, сделало дзюдо более динамичным видом спорта, более зрелищным", - добавил Путин. Он обратил внимание на проведение множества международных соревнований, повышение мотивации спортсменов, в том числе, с помощью материального поощрения. "Вы очень многое сделали для продвижения этого замечательного вида спорта в мире. Дзюдо теперь занимаются практически на всех континентах", - заметил президент РФ.

Путин выразил надежду, что "такая же политика по развитию этого вида спорта будет продолжена в будущем".

В свою очередь глава Международной федерации дзюдо поблагодарил Путина и отметил, что все это было сделано благодаря командной работе.