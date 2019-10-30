Торжественное собрание в честь 160-летия со дня рождения поэта Мечиева состоялось в КБР

НАЛЬЧИК, 30 октября. /ТАСС/. Праздник поэзии, посвященный 160-летию со дня рождения основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева, состоялся в Музыкальном театре столицы Кабардино-Балкарской Республики (КБР) в среду. В зале собрались представители многонациональной семьи народов России, чтобы выразить дань уважения памяти поэта, его творческому наследию, сообщил со сцены и.о. министра культуры региона Мухадин Кумахов.

Борьба за человеческое достоинство

Поэзия Кязима Мечиева - это поэзия сопротивления, активная борьба за человеческое достоинство, направленное против унижения и насилия, отметил Кумахов. "Его жизнь и творчество были всецело посвящены родной земле и народу, его взрастившему. Судьба высоко вознесла имя и дела Кязима, он прошел свой путь через потери и невзгоды, ни в чем не упрекнув свою судьбу, испив до дна чашу земного бытия", - отметил он.

Находясь в изгнании (балкарцы были переселены в Казахстан и Киргизию в 1944 году) поэт поддерживал народ своими мудрыми словами, добавил он.

Татарский, кумыкский, башкирский, казахский

Стихи Кязима Мечиева звучали в этот вечер на балкарском, русском, казахском, башкирском, кумыкском, татарском, кабардинском языках, ведь его произведения переведены на многие языки народов России. Как сообщил главный редактор журнала "Казан утлары" Рустам Галиуллин, книги поэта издают и в настоящее время.

"Юбилей Мечиева - это не только праздник народов Кабардино-Балкарии, это наш общий праздник. Потому что Мечиев - сын тюркского народа, мы его ценим и любим. Недавно в газетах и журналах вышли стихотворения Мечиева, и буквально десять дней назад вышла в свет книга Мечиева на татарском языке", - рассказал он и прочитал стихотворение "Завещание" в переводе.

Стихотворение на башкирском языке прочитал председатель правления союза писателей республики Башкортостан Закий Алибаев. "Республику Башкортастан и Кабардино-Балкарскую Республику связывают личности, которые остались на века. Мустай Карим и народный поэт КБР Кайсын Кулиев - это 20 век, это целая эпоха, эти два человека, которые жили и писали летопись нашего времени", - отметил Алибаев, добавив, что стихи и поэмы Мечиева будут переведены на башкирский язык и изданы.

Поэт не зря рождается на земле, он приходит с определенной миссией, чувствует ритм народа, отметила профессор Дагестанского госуниверситета, доктор филологических наук Разият Ахмедова. "Не случайно появился такой поэт, который совместил в своем творчестве восточные и национальные традиции. Он диктовал людям, каким должен быть человек и пытался пробудить в сознании людей добро", - отметила она.

Внук поэта Таука Мечиев от имени рода и фонда культуры, носящего имя основоположника балкарской литературы, поблагодарил присутствующих за оказанное внимание. "Чествование творческого наследия Кязима Мечиева началось с 1959 года. С тех пор ежегодно стало традицией, и народы Кабардино-Балкарии, читатели отмечают его день рождения. Но хотелось бы отметить 1999 год, когда останки Кязима Мечиева были перезахоронены на Родине", - рассказал он.

Живое слово Кязима

Вечер продолжился литературно-музыкальной композицией "Живое слово мудрого Кязима". Известные артисты театров республики показали отрывки из жизни Мечиева. Со сцены звучали стихи и поэмы на балкарском, русском и кабардинском языках. На слова Мечиева сложено много песен, которые также прозвучали в исполнении популярных певцов республики. Участников концерта зрители приветствовали стоя, многие произведения читал наизусть практически весь зал.

В фойе театра была представлена фотодокументальная и этнографическая выставка "Мудрец Кавказа", в которую вошли прижизненные фотографии и личные вещи поэта, картины профессиональных художников и детские рисунки по мотивам творчества Мечиева.

Праздник проходит в республике в течение октября. В Черекском районе, малой родине поэта, литературные чтения и митинг состоялись в высокогорном ауле Шыкъы, где расположен дом-музей. Творческий вечер был организован и в Эльбрусском районе КБР. 29 и 30 октября был организован детский праздник в Нальчике, в четверг торжества вновь перейдут в Черекский район, а в ноябре запланирован всероссийский мастерский турнир по вольной борьбе.

О поэте

Мечиев Кязим Беккиевич (1859-1945) - балкарский поэт, просветитель, философ-гуманист, основоположник балкарской поэзии и литературного балкарского языка. Член Союза писателей СССР с 1940 года. Родился в ауле Шыкъы Безенгийского ущелья. Его отец, сам будучи неграмотным, отдал сына на обучение местному имаму. Во время учебы в медресе, уже за пределами своего села Мечиев учил арабский, персидский, турецкий языки, там же он изучал светскую литературу. Его первая книга была издана в 1896 году в Дагестане. Умер Мечиев в 1945 году в Казахстане, куда был выслан со своим народом. Памятуя о том, что поэт мечтал вернуться на Родину, в 1999 году его останки были перевезены в Кабардино-Балкарию и захоронены в городе Нальчике возле Мемориала жертвам политических репрессий балкарского народа.

Кязим начал писать стихи на родном языке, до того как появилась балкарская письменность, писал арабскими буквами, эти письмена до революции немногие могли и прочитать.