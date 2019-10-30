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Роль общественности в реализации нацпроектов обсудят на форуме "Сообщество" в Москве

Программа форума будет построена вокруг обсуждения конкретных кейсов

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Роль общественности в реализации приоритетных национальных проектов и общественный контроль за ними станут ключевыми темами итогового в 2019 году форума гражданских активистов "Сообщество", который откроется в четверг в Москве.

Форум, который пройдет в Гостином дворе 31 октября - 1 ноября, завершит цикл региональных мероприятий, которые в течение года проходили в четырех федеральных округах - Северо-Кавказском, Дальневосточном, Северо-Западном и Центральном.

Общественная инициатива

Ключевой темой форума, организатором которого традиционно выступает Общественная палата (ОП) РФ, станет "Российское гражданское общество: от контроля к участию". Как сообщила пресс-служба палаты, "гражданские активисты, руководители и члены общественных советов при органах исполнительной власти, чиновники, представители региональных общественных палат и члены ОП РФ соберутся на дискуссионных площадках, чтобы обсудить ход реализации масштабных национальных проектов и выработать практичный план общественных изменений".

Как пояснила замсекретаря ОП Лидия Михеева, "за год в самых разных городах страны в обсуждении нацпроектов приняли участие тысячи неравнодушных россиян". "Итоговый форум - это площадка для самого непосредственного, прямого диалога между гражданским обществом и исполнительной властью, поэтому мы рассчитываем не только задать вопросы о направлениях расходования средств проектов, но и представить предложения активных сограждан", - цитирует ее слова пресс-служба палаты.

По информации пресс-службы, программа форума будет построена "вокруг обсуждения конкретных кейсов - тех историй, когда Общественная палата смогла аккумулировать потенциал гражданского общества, добившись от власти принятия решений, выгодных людям".

В частности, на тематической площадке "Демография" будут рассмотрены вопросы введения отцовского капитала, необходимых мер по улучшению демографической ситуации в России, а также поддержки многодетных семей.

"Мы все учимся проектировать на национальном уровне - это очень сложная задача, но нацпроекты обязательно должны сопровождаться общественным участием. Только на условиях партнерства мы сможем добиться тех амбициозных задач и предельных целей, которые предусмотрены майским указом, в частности темой обеспечения устойчивого естественного прироста населения, снижения бедности населения, повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году", - отметил заместитель председателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко, который выступит модератором на данной площадке.

Программа форума

Мероприятие начнется с открытия выставки номинантов конкурса социально значимых проектов "Мой проект - моей стране!" председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и бывшим секретарем ОП РФ Валерием Фадеевым, который станет главным спикером и модератором площадки. Ранее он заявлял ТАСС, что оставит работу в ОП РФ только после завершения итогового форума.

Работа на площадках будет выстроена в форме панельных дискуссий, выставок и презентаций, лекций, мастер-классов и круглых столов по темам экологии, культуры, демографии, комфортной городской среды. "Основные направления [работы секций] - это вопросы экологии, демографии, доступного жилья, общественного обсуждения программы развития Дальнего Востока, доступа НКО на рынок социальных услуг", - сообщает пресс-служба ОП РФ.

Эксперты и гости форума обсудят проблематику выполнения целевых показателей в социальной сфере, которые обозначены в национальных проектах. По итогам форума Общественная палата включит результаты работы форумной кампании в доклад о состоянии гражданского общества в России, который она традиционно готовит для главы государства в конце года.

"Мой проект - моей стране!"

В рамках форума состоится награждение победителей конкурса социальных проектов "Мой проект - моей стране!". Конкурс проводится третий год подряд по 14 номинациям: "Социальная помощь", "Поддержка спорта и здорового образа жизни", "Поддержка семьи, материнства и детства", "Молодежная политика", "Наука и образование", "Культура", "Базовые права и свободы", "Экология", "Межнациональные отношения", "Народная дипломатия", "Гражданский долг", "Волонтерство, благотворительность", "Инфраструктура НКО", "Общественный контроль". Победители в каждой номинации получат диплом и денежный приз в размере 200 тыс. рублей.

Жюри, в состав которого входят члены федеральной и региональных общественных палат, оценивают конкурсные проекты по таким критериям, как социальная значимость, инновационность, масштабируемость, результаты за текущий год. Цель конкурса - выявление и распространение лучших социальных практик, поддержка и вовлечение их инициаторов и руководителей в развитие гражданской активности в России.

По мнению первого замсекретаря ОП, Героя России Вячеслава Бочарова, решить огромные стратегические задачи в кратчайшие сроки можно только в том случае, "когда они станут смыслом жизни всех или, по крайней мере, большинства тех, кто не на словах, а на деле считает себя гражданином РФ и для кого судьба страны и судьба своей семьи связаны неразрывной нитью".

О форуме

Форум "Сообщество" был учрежден Общественной палатой РФ в 2015 году как площадка для диалога представителей общества, власти и бизнеса о сотрудничестве, разработке и реализации социальных проектов в России. Основная цель "Сообщества" состоит в анализе состояния развития гражданского общества в России, выявлении социально ориентированных практик некоммерческих организаций и распространении наиболее успешных из них, а также в обсуждении существующих проблем общества и путей их решения.

Теги
Россия
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