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Российские сурдопереводчики отметят 31 октября свой профессиональный праздник

В настоящее время услуги по переводу русского жестового языка оказывают 1057 человек

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. День сурдопереводчика, призванный обратить внимание на проблемы людей с нарушением слуха, отметят в России в четверг. Профессиональный праздник специалистов, владеющих русским жестовым языком, был учрежден в 2003 году.

"По данным Федерального реестра инвалидов, численность инвалидов, имеющих нарушение слуха на 1 января 2019 года, составляет 402646 человек. В настоящее время услуги по переводу русского жестового языка [сурдопереводу] в системе ВОГ оказывают 1057 человек", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России.

В Европе на одного глухого приходится 5-10 переводчиков, в России ситуация прямо противоположная, и переводчиков русского жестового языка в стране не хватает, рассказала ТАСС руководитель Объединения переводчиков жестового языка Лилия Ионичевская. Особенно сложно найти специалиста в регионах: если в региональном центре еще есть переводчики жесткого языка, то в отдаленных уголках субъекта их практически нет, отмечает она.

Проблема - в низкой оплате труда переводчиков, уверена Ионичевская. Согласно законодательству, инвалиды по слуху могут получить услуги сурдоперевода и тифлосурдоперевода бесплатно за счет средств федерального бюджета в объеме до 40 часов в год. Но за один час работы переводчик жестового языка на руки получает порядка 400 рублей. Такая оплата труда не мотивирует граждан идти в эту профессию, считает собеседница агентства.

В Минтруде также напомнили, с 1 января 2020 года вступают в силу изменения в законодательство о СМИ, согласно которым минимальный объем адаптированного для инвалидов по слуху контента должен составлять не менее 5% от объема вещания в неделю. "Данное требование касается всех категорий телеканалов вне зависимости от среды вещания, территории распространения, тематики и языка вещания", - добавили в министерстве.

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