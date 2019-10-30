Журналисты обсудят на форуме СМИ Северо-Запада в Петербурге вопросы освещения нацпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Традиционный осенний форум СМИ Северо-Запада, который пройдет в Санкт-Петербурге в 17-й раз, в этом году будет посвящен вопросам освещения в прессе национальных проектов. Об этом рассказал на пресс-конференции перед открытием форума председатель Ассоциации СМИ (АСМИ) Северо-Запада, директор РИЦ "ТАСС Северо-Запад" Александр Потехин.

Форум состоится 31 октября - 1 ноября, в его деловой части, которая пройдет в новых аудиториях научно-исследовательского корпуса Политехнического университета Петра Великого, запланированы дискуссии, профессиональные практикумы, презентации. Завершением форума будет награждение победителей творческого журналистского конкурса "СеЗаМ-2019". В мероприятиях форума задействованы более 300 участников - руководители СМИ и журналисты, представители разных ветвей власти, деловых кругов и общественности северо-западного региона.

"Основная тема форума - национальные проекты. Нам показалось интересным посмотреть после того, как была обозначена магистральная тема развития страны по национальным проектам, какой отзвук это нашло в сердцах журналистов, стали ли они уделять этому внимание, и, если нет, то что этому мешает", - сказал Потехин. Этой теме будет посвящена панельная дискуссия "Редакторский час. Как усилить звучание национальных проектов в региональной прессе" и медиавыставка "В информационном фокусе - новое качество жизни. Как освещается реализация национальных проектов на местах".

В деловую программу форума включены также дискуссия "Возможно ли сохранить профессионализм при тотальной универсализации журналистики", секция молодых журналистов "Человек - СМИ. Как стать успешным профессионалом в наш компьютерный век", практикум "Чиновник против журналиста: работа над ошибками".

"Мы в хорошем смысле "сталкиваем лбами" высокопоставленных чиновников и наиболее ярких, бескомпромиссных руководителей СМИ, чтобы они в присутствии широкой аудитории выяснили, что чиновники ждут от журналистики, что журналисты ждут от чиновников, можно ли найти общий язык и точки соприкосновения", - пояснил председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада.

Церемония награждения победителей конкурса "СеЗаМ-2019" состоится в интерьерах Михайловского (Инженерного) замка. 1 ноября в Георгиевском зале будут названы имена лучших журналистов Северо-Запада в 11 номинациях. В этом году на конкурс было подано около 480 заявок.