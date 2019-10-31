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В штабе Байдена назвали отказ Twitter от политрекламы победой демократии над наживой

В свою очередь в штабе американского президента Дональда Трампа решение руководства компании назвали глупым

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Американская компания Twitter предпочла демократию стремлению к наживе, объявив в среду о решении прекратить размещение на своей платформе политической рекламы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном предвыборным штабом бывшего вице-президента Джозефа Байдена, являющегося претендентом на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.

"Мы ценим то, что в Twitter признают необходимость не разрешать размещение в качестве рекламы клеветы, подобной той, которая раздается из предвыборного штаба Трампа [президента США Дональда Трампа]. Было бы достойным сожаления предполагать, что у медийных организаций остается только один путь добиться такой цели - полный отказ от политической рекламы. Однако если стоит выбор между деньгами и целостностью нашей демократии, воодушевляет то, что жажда прибыли не возобладала хотя бы один раз", - говорится в заявлении штаба Байдена.

В свою очередь представители республиканца сочли решение руководства компании глупым. Twitter просто отказался от сотен миллионов долларов потенциальной прибыли, это очень глупое решение для акционеров компании", - отмечается в заявлении штаба Трампа. В нем задались вопросом, намерена ли компания прекратить размещение рекламы "пристрастных либеральных СМИ".

Для Трампа Twitter является одним из предпочтительных средств прямого общения с избирателями, позволяющим обходить "посредника" в лице ведущих американских СМИ. Они в своем большинстве настроены крайне критически по отношению к нынешнему хозяину Белого дома. Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

Об отказе от размещения политической рекламы в сервисе микроблогов Twitter объявил в среду генеральный директор Twitter Джек Дорси. По его словам, решение людей о поддержке того или иного политического деятеля или партии не должно быть навязано посредством покупки рекламных объявлений. Дорси не считает уместными в данном случае аргументы скептиков в пользу свободы слова, так как речь идет конкретно о плате за охват аудитории.

Глава Twitter подчеркнул, что окончательно список изменений в политике компании будет опубликован 15 ноября, при этом в нем будет ряд исключений. Так, к примеру, руководство компании по-прежнему будет разрешать рекламу, агитирующую к участию в выборах, но не пропагандирующую поддержку каких-либо конкретных кандидатов. Изменения вступят в силу 22 ноября.

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