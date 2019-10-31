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Опрос: самые счастливые в России люди работают в медицине, фармацевтике и на госслужбе

По данным исследования Headhunter, самыми несчастными оказались специалисты из сферы автобизнеса
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Самые счастливые люди работают в России в медицине, фармацевтике и на госслужбе, а самыми несчастными оказались специалисты в автомобильном бизнесе и представители рабочих профессий. Об этом говорится в исследовании компании по трудоустройству Headhunter, которое подготовлено для ТАСС.

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В ходе опроса респонденты оценивали, насколько они счастливы по шкале от 0 до 10, где 0 - это наименьший уровень счастья, а 10 - наивысший.

"Наиболее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы медицины и фармацевтики: их средняя оценка уровня своего счастья составила 6,1 баллов. На втором месте сфера госслужбы и НКО (5,9 баллов), на третьем - управление персоналом (5,8 баллов). Наименее счастливыми себя чувствуют соискатели из сферы автобизнеса (4,4 балла), а также представители рабочего персонала (4,7 балла)", - говорится в сообщении.

В региональном разрезе наиболее счастливыми оказались жители Ханты-Мансийского АО (6,3 баллов) и Краснодарского края (6 баллов), а наименее счастливые россияне проживают в Ставропольском (4,5 балла) и Пермском краях (4,8 балла), показал опрос.

Аналитики Headhunter также узнали, как влияет возраст на уровень счастья. Выяснилось, что респонденты в возрасте от 55 лет и старше чувствуют себя счастливее, нежели молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

В пресс-службе портала по трудоустройству рассказали, что опрос проводился с 21 по 27 октября среди 5,5 тыс. россиян.

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Россия
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